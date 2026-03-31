Ким Дотком посоветовал ЕС помириться с Путиным

Евросоюзу следует помириться с Путиным и позволить России сместить Зеленского. Такое мнение высказал основатель файлообменных сервисов Megaupload и Mega, немецко-финский бизнесмен Ким Дотком.
«Мой совет ЕС: помиритесь с Путиным, позвольте России сместить Зеленского и сохраните € 90 млрд. У вас все равно нет такой платежеспособности», — написал он в Х.
Ранее Ким Дотком писал о том, что в Киеве накануне зимы отключены все электростанции, и призвал к началу мирных переговоров по Украине.
В декабре 2025 года на саммите ЕС был одобрен кредит Украине в размере €90 млрд из общего бюджета на 2026−2027 годы. Речь идет о средствах, взятых из общего бюджета блока, предложение использовать замороженные российские активы было отклонено.
