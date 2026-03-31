Гладков показал кадры удара дрона по зданию белгородского правительства

Губернатор Вячеслав Гладков опубликовал видео с моментом удара украинского беспилотника по зданию правительства Белгородской области. Он также сообщил, что число пострадавших в результате атаки увеличилось до трех.
«За медицинской помощью обратились еще две женщины. Одна из них — сотрудник, а другая — посетительница администрации. В городской больнице № 2 г. Белгорода у обеих диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы. Сотрудница продолжит лечение в стационаре, вторая пострадавшая — амбулаторно», — написал Гладков в телеграм-канале.
Первым пострадавшим, о котором сообщил глава региона, был начальник отдела административно-хозяйственной части. Он получил осколочные ранения ног, живота и руки.