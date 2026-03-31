Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CNBC узнал об интересе стран Персидского залива к оборонным стартапам

Источник: РБК

Европейские стартапы в области оборонных технологий стали активнее вести переговоры с правительствами стран Ближнего Востока, чей интерес к этой сфере вырос на фоне войны США и Ирана. Об этом пишет телеканал CNBC со ссылкой на руководителей компаний.

Представители стартапов рассказали каналу, что стали все чаще получать запросы на поставки перехватчиков ракет и дронов со стороны стран Персидского залива. Кроме того, некоторые компании расширили свой штат сотрудников на Ближнем Востоке.

В частности, переговоры со странами региона ведет эстонская компания Frankenburg Technologies, разрабатывающая ракеты для перехвата беспилотников. По словам ее гендиректора Кусти Салма, объем заказов «исчисляется тысячами ракет» и стартап работает в этом направлении в «ускоренном режиме».

Британо-украинская компания Uforce, разрабатывающая беспилотники, также сообщила об интересе со стороны стран Ближнего Востока.

Как пишет CNBC, в марте правительство Великобритании провело встречу с представителями стартапов и послами и военными атташе Саудовской Аравии, Кувейта, Бахрейна, Катара, ОАЭ, Ирака и Иордании. Помимо Frankenburg Technologies и Uforce, в ней также приняла участие специализирующаяся на беспилотниках и ракетах-перехватчиках Cambridge Aerospace.

Представители Cambridge Aerospace не стали отвечать CNBC на вопросы о переговорах с государствами Ближнего Востока.

Как подсчитала ранее Financial Times (FT), ОАЭ стала самым обстреливаемым государством среди соседей Ирана в Персидском заливе с начала конфликта. По данным газеты, общее число зафиксированных атак на ОАЭ с начала конфликта по 20 марта достигло 2063.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

