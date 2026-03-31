CNBC узнал об интересе стран Персидского залива к оборонным стартапам

Представители стартапов рассказали каналу, что стали все чаще получать запросы на поставки перехватчиков ракет и дронов со стороны стран Персидского залива. Кроме того, некоторые компании расширили свой штат сотрудников на Ближнем Востоке.
В частности, переговоры со странами региона ведет эстонская компания Frankenburg Technologies, разрабатывающая ракеты для перехвата беспилотников. По словам ее гендиректора Кусти Салма, объем заказов «исчисляется тысячами ракет» и стартап работает в этом направлении в «ускоренном режиме».
Британо-украинская компания Uforce, разрабатывающая беспилотники, также сообщила об интересе со стороны стран Ближнего Востока.
Как пишет CNBC, в марте правительство Великобритании провело встречу с представителями стартапов и послами и военными атташе Саудовской Аравии, Кувейта, Бахрейна, Катара, ОАЭ, Ирака и Иордании. Помимо Frankenburg Technologies и Uforce, в ней также приняла участие специализирующаяся на беспилотниках и ракетах-перехватчиках Cambridge Aerospace.
Представители Cambridge Aerospace не стали отвечать CNBC на вопросы о переговорах с государствами Ближнего Востока.
Как подсчитала ранее Financial Times (FT), ОАЭ стала самым обстреливаемым государством среди соседей Ирана в Персидском заливе с начала конфликта. По данным газеты, общее число зафиксированных атак на ОАЭ с начала конфликта по 20 марта достигло 2063.
