Politico: Франция готовит свою авиацию к войне с Россией через два-три года

В конце прошлого года начальник Главного штаба Вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон сообщил, что французам нужно быть готовыми к «потере своих детей» для сдерживания России. По мнению военачальника, его соотечественникам не хватает «силы характера, необходимой для того, чтобы принять страдания и защитить себя».