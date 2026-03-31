Трамп заявил, что запомнит отказ Франции помочь США с атаками на Иран

«Франция не позволила самолетам, направляющимся в Израиль с военными грузами, пролетать над французской территорией. Франция не оказала никакой помощи. США это запомнят!» — подчеркнул он.
21 марта издание Itamilradar писало, что Франция впервые с начала войны на Ближнем Востоке разрешила американским стратегическим бомбардировщикам пролететь через свою территорию на пути в Иран. Группа бомбардировщиков взлетела с британской базы RAF Fairford.
