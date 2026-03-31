«Ростелеком» назвал условие введения белых списков в домашнем интернете

Провайдеры на юге России только в случае решения Минцифры и Роскомнадзора оставят для домашнего интернета сервисы исключительно из белого списка.

Источник: РБК

Провайдеры на юге России только в случае решения Минцифры и Роскомнадзора оставят для домашнего интернета сервисы исключительно из белого списка. Об этом РБК сообщили в «Ростелекоме».

Ранее Минцифры опровергло данные о введении белых списков для домашнего интернета.

«Формированием белых списков занимается Минцифры, надзором за исполнением решения — Роскомнадзор. Введут его соответствующие государственные органы власти на оптическом интернете — будем исполнять», — говорится в сообщении.

Материал дополняется.