СМИ: Трамп отказался помогать странам, которые не пришли США на помощь в войне с Ираном

Президент США Дональд Трамп во вторник написал в соцсети Truth Social, что США не будут оказывать военную помощь странам, которые отказались помогать им в войне с Ираном.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Вам придется научиться постоять за себя — США больше не будут рядом, чтобы помочь вам, точно так же, как вас не было рядом с нами.

Дональд Трамп
президент США

При этом он отдельно выделил Францию и Великобританию. Парижу он пообещал припомнить то, что Франция не позволила самолетам, направляющимся в Израиль и груженным военными грузами, пролетать над своей территорией. А на Лондон обрушился из-за того, что тот «отказался участвовать в обезглавливании Ирана», пишет британское издание The Independent.

Также Трамп посоветовал странам, которые не принимали участия в ударах по Ирану, самостоятельно попытаться разблокировать Ормузский пролив, чтобы высвободить свою нефть. Ранее Трамп сказал своим советникам, что рассматривает возможность выхода из конфликта с Ираном без разблокирования силами США этого водного пути.

Помимо Франции и Британии, на помощь США «не поспешили» и другие европейские страны.

В середине марта Швейцария первой из европейских стран отказала США в пролете двух самолетов-разведчиков, сославшись на свою нейтральность в войне на Ближнем Востоке.

Испания в понедельник закрыла свое воздушное пространство для военных самолетов США. Италия во вторник отказала США в использовании военной базы Sigonella Air Base на Сицилии для переброски американских бомбардировщиков на Ближний Восток.

Польша во вторник отклонила «неофициальную» просьбу США переместить на Ближний Восток как минимум один зенитно-ракетный комплекс Patriot. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш обосновал это тем, что ЗРК Patriot необходимы для защиты воздушного пространства Польши и восточного фланга НАТО и Варшава не намерена никуда их перебрасывать, сообщает польское агентство РАР.

