СМИ: Трамп отказался помогать странам, которые не пришли США на помощь в войне с Ираном

Вам придется научиться постоять за себя — США больше не будут рядом, чтобы помочь вам, точно так же, как вас не было рядом с нами.
При этом он отдельно выделил Францию и Великобританию. Парижу он пообещал припомнить то, что Франция не позволила самолетам, направляющимся в Израиль и груженным военными грузами, пролетать над своей территорией. А на Лондон обрушился из-за того, что тот «отказался участвовать в обезглавливании Ирана», пишет британское издание The Independent.
Также Трамп посоветовал странам, которые не принимали участия в ударах по Ирану, самостоятельно попытаться разблокировать Ормузский пролив, чтобы высвободить свою нефть. Ранее Трамп сказал своим советникам, что рассматривает возможность выхода из конфликта с Ираном без разблокирования силами США этого водного пути.
В середине марта Швейцария первой из европейских стран отказала США в пролете двух самолетов-разведчиков, сославшись на свою нейтральность в войне на Ближнем Востоке.
Испания в понедельник закрыла свое воздушное пространство для военных самолетов США. Италия во вторник отказала США в использовании военной базы Sigonella Air Base на Сицилии для переброски американских бомбардировщиков на Ближний Восток.
Польша во вторник отклонила «неофициальную» просьбу США переместить на Ближний Восток как минимум один зенитно-ракетный комплекс Patriot. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш обосновал это тем, что ЗРК Patriot необходимы для защиты воздушного пространства Польши и восточного фланга НАТО и Варшава не намерена никуда их перебрасывать, сообщает польское агентство РАР.