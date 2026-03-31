Путин напомнил о потенциале России в транспорте на фоне перемен в мире

Учитывая коренные перемены в мировой экономике, Россия должна использовать свой потенциал для диверсификации глобальных потоков и предложить новые безопасные и выгодные маршруты, подчеркнул глава государства.

Источник: РБК

Россия обязана использовать свой транспортный и логистический потенциал с учетом коренного перелома, который происходит в мировой экономике, заявил президент Владимир Путин, открывая по видеосвязи объекты в регионах страны.

«Россия обладает колоссальным логистическим и транзитным потенциалом. С учетом коренных перемен в мировой экономике, мы обязаны максимально эффективно его использовать, для того чтобы диверсифицировать глобальные логистические потоки, предложить новые, более безопасные, надежные и выгодные маршруты», — сказал он.

По словам главы государства, правительство продолжит модернизировать транспортную инфраструктуру, расширять сеть федеральных и региональных дорог, повышать безопасность и устойчивость судоходства на трассах Северного морского пути и всего Трансарктического транспортного коридора.

31 марта Путин по видеосвязи запустил движение беспилотного грузового транспорта по трассе М-12 «Восток».

Выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей на прошлой неделе, Путин отметил, что потрясения в мировой торговле и международных отношениях происходят «все чаще и чаще» и становятся «новой реальностью».

Узнать больше по теме
Северный морской путь: арктический коридор будущего
Этот уникальный морской маршрут вдоль арктических побережий России привлекает внимание исследователей, бизнеса и политиков. Северный морской путь считается кратчайшей дорогой между Европой и Азией и постепенно превращается в глобальную транспортную артерию XXI века.
Читать дальше