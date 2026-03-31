Италия отказалась предоставлять США доступ к сицилийской военной базе

Речь идет о бомбардировщиках США, которые несколько дней назад направлялись в сторону Ближнего Востока для участия в боевых действиях и собирались совершить посадку на авиабазе Сигонелла на Сицилии. Италии сообщили о плане полета, когда самолеты уже были в воздухе. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Италии генерал Лучано Портолано позвонил министру обороны Гуидо Крозетто, чтобы сообщить ему о случившемся и принять решение.