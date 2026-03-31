Италия отказалась предоставлять США доступ к сицилийской военной базе

Италия не дала разрешение на посадку американским бомбардировщикам на военную базу Сигонелла, расположенную на Сицилии. Об этом со ссылкой на источник сообщила итальянская газета Corriere della Sera.
Речь идет о бомбардировщиках США, которые несколько дней назад направлялись в сторону Ближнего Востока для участия в боевых действиях и собирались совершить посадку на авиабазе Сигонелла на Сицилии. Италии сообщили о плане полета, когда самолеты уже были в воздухе. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Италии генерал Лучано Портолано позвонил министру обороны Гуидо Крозетто, чтобы сообщить ему о случившемся и принять решение.
В результате самолетам было отказано в получении разрешения на посадку из-за того, что Рим не было заранее осведомлен о перемещениях, а между странами не было проведено взаимных консультаций.
Reuters со ссылкой на источник сообщил, что Италия отказала американским самолетам 27 марта.
«Италия действует в соответствии с действующими международными соглашениями и указаниями правительства, изложенными в парламенте», — передает газета заявление пресс-службы администрации премьер-министра Италии.
После начала военной операции США и Израиля против Ирана ряд стран НАТО изучали возможность отказа предоставления Вашингтону прав на использование военных баз на территории стран. Среди них была Великобритания, чей премьер-министр Кир Стармер, однако, уже 1 марта вместе с лидерами Германии и Франции пригрозил Ирану военными мерами.
Накануне, 30 марта, Испания закрыла свое воздушное пространство для американских самолетов, участвующих в атаках на Иран. «Мы не разрешаем ни использование военных баз, ни использование воздушного пространства для действий, связанных с войной в Иране», — заявила журналистам глава Минобороны страны Маргарита Роблес.
2 марта Испания отказалась предоставлять свои военные базы американским военным, которые будут задействован в войне против Ирана. Глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес тогда объяснил, что использование баз в таком формате выходит за рамки соглашений, заключенных с США.
