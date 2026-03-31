Италия отказалась предоставлять США доступ к сицилийской военной базе

Италия отказалась выдавать разрешение на посадку американским бомбардировщика, которые направлялись на Ближний Восток. Рим не был предупрежден об американских планах, а ВС страны были поставлены перед фактом.

Источник: РБК

Италия не дала разрешение на посадку американским бомбардировщикам на военную базу Сигонелла, расположенную на Сицилии. Об этом со ссылкой на источник сообщила итальянская газета Corriere della Sera.

Речь идет о бомбардировщиках США, которые несколько дней назад направлялись в сторону Ближнего Востока для участия в боевых действиях и собирались совершить посадку на авиабазе Сигонелла на Сицилии. Италии сообщили о плане полета, когда самолеты уже были в воздухе. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Италии генерал Лучано Портолано позвонил министру обороны Гуидо Крозетто, чтобы сообщить ему о случившемся и принять решение.

В результате самолетам было отказано в получении разрешения на посадку из-за того, что Рим не было заранее осведомлен о перемещениях, а между странами не было проведено взаимных консультаций.

Reuters со ссылкой на источник сообщил, что Италия отказала американским самолетам 27 марта.

«Италия действует в соответствии с действующими международными соглашениями и указаниями правительства, изложенными в парламенте», — передает газета заявление пресс-службы администрации премьер-министра Италии.

После начала военной операции США и Израиля против Ирана ряд стран НАТО изучали возможность отказа предоставления Вашингтону прав на использование военных баз на территории стран. Среди них была Великобритания, чей премьер-министр Кир Стармер, однако, уже 1 марта вместе с лидерами Германии и Франции пригрозил Ирану военными мерами.

Накануне, 30 марта, Испания закрыла свое воздушное пространство для американских самолетов, участвующих в атаках на Иран. «Мы не разрешаем ни использование военных баз, ни использование воздушного пространства для действий, связанных с войной в Иране», — заявила журналистам глава Минобороны страны Маргарита Роблес.

2 марта Испания отказалась предоставлять свои военные базы американским военным, которые будут задействован в войне против Ирана. Глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес тогда объяснил, что использование баз в таком формате выходит за рамки соглашений, заключенных с США.

