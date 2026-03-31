Депутат Матвейчев: отставки губернаторов могут произойти в нескольких регионах РФ уже на этой неделе

С мая 2025 года жители российских регионов регулярно сталкиваются с ограничениями мобильного интернета. В марте 2026 года сбои почти на три недели затронули Москву: пользователи жаловались также на перебои с мобильной связью. Ограничения мобильного интернета власти ранее объясняли мерами безопасности, в том числе на фоне угрозы атак беспилотников. Одновременно Минцифры утвердило «белый список» — перечень сервисов, доступ к которым сохраняется даже при таких ограничениях.
Отключения мобильного интернета в Москве
Включение средств РЭБ и ограничение интернета — это необходимые меры сегодня. Когда возникает какая-то опасность, тогда и появляются эти ограничения. Они касаются нескольких городов, это не по всей стране происходит. Не надо выдавать проблему, скажем так, Москвы или приграничных территорий, за проблему всей России.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий частным охранным предприятиям получать от Росгвардии боевое стрелковое оружие для защиты объектов от атак беспилотников.
Безопасность и защита инфраструктуры
То, что ЧОПам разрешили стрелять по дронам — это правильное решение. Когда охранники видят летящие на завод дроны, а им нельзя по ним стрелять, ну, это странно. Сегодня важно, чтобы предприятия имели такую возможность. Теперь, когда вооруженность наших предприятий повысится, ущерба будет меньше.
С 1 апреля 2026 года в России начинается весенний призыв на срочную военную службу, который пройдет с учетом новых правил. Еще осенью 2025 года президент подписал закон, расширяющий работу призывных комиссий — теперь они будут работать в течение всего года.
Первый круглогодичный призыв
Ничего не поменяется от того, что будут призывать круглогодично. Важно еще отметить, что наши призывники не служат непосредственно на линии фронта, они служат в других частях, поэтому какой-то опасности для них не будет.
В марте 2026 года в ряде районов Новосибирской области был введен карантин по бешенству и пастереллезу, были проведены меры по локализации очагов, включая изъятие животных из личных подсобных хозяйств с последующим уничтожением.
Ситуация с пастереллезом в Новосибирской области
Изъятие скота в Новосибирской области — это локальная проблема. Опять же компенсации людям выданы, и они очень существенные. Не надо искать где-то какую-то злую волю. Проблемы с тем или иным видом птичьего, свиного гриппа и так далее возникают регулярно. В Европе, в Канаде, Америке — во всех странах мира поступают аналогичным образом. Никаких других способов борьбы с эпидемиями скота не найдено.
Вполне возможно, что на этой неделе начнутся отставки губернаторов, которые уже давно назрели, отмечает эксперт.
Отставки губернаторов
В России каждый год, иногда два раза в год проводится так называемый «губернаторопад». Может быть, один-два губернатора потеряют свои места на этой неделе. Это губернаторы, либо уже отслужившие свои сроки, либо уходящие на другую работу, либо имеющие проблемы, связанные, прежде всего, с социально-экономической деятельностью. Отставки могут быть по разным причинам. В апреле стоит ждать две, три, может быть, четыре отставки губернаторов.