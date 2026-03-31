Осуждён рыбак, убивший соперника из-за клёвого места

В Ростовской области вынесли приговор по резонансному делу об убийстве рыбака из-за «клёвого места». 47-летний осуждённый ближайшие семь лет проведёт в исправительной колонии строгого режима.
От деталей истории со смертельным для одного из мужчин исходом волосы становятся дыбом: из-за того, что два заядлых рыбака просто не поделили место на берегу водохранилища, один несколько раз выстрелил в другого. И хоть теперь закон сказал своё слово, остался вопрос: стоил ли хороший улов загубленной жизни человека, которого уже не вернуть? Ответ искал rostov.aif.ru.
Тело на обочине.
Цимлянский районный суд поставил точку в деле, которое потрясло жителей региона летом прошлого года. В десяти километрах от одной из станиц нашли мёртвым 36-летнего Александра Л. из Морозовска. Его тело находилось в тёмно-зелёной «семёрке» на обочине грунтовой дороги.
Местный житель Дмитрий Холодков, который первым обнаружил автомобиль, рассказывал: сначала даже не подумал, что произошло нечто страшное.
«Поначалу показалось, что никого нет. Но, когда я объехал по кругу, увидел человека в автомобиле. Подошёл метров за пять до машины, увидел, что он в крови. И зелёные мухи на человеке», — рассказывал очевидец телеканалу Рен ТВ.
Дмитрий сразу вызвал полицию. Специалисты, которые приехали на место, заключили: мужчину убили несколькими выстрелами — в голову и тело. Следователи не сразу вышли на след подозреваемого, поскольку тот попытался обставить всё так, будто бы произошло ДТП. Позже следователи восстановят картину, выяснят, что ссора между любителями рыбалки вспыхнула внезапно.
Спустя два месяца после убийства следователи установили личность подозреваемого. Им оказался житель Октябрьского сельского района. В ходе обыска у мужчины изъяли пневматическую винтовку — по версии следствия, именно из неё злоумышленник выстрелил в оппонента.
Подозреваемого признали виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
«Судом назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в СУ СК России по Ростовской области.
Приговор в силу пока не вступил.
Не единичный случай.
По словам жителей Морозовска, погибший Александр работал в строительстве. В соцсетях у него была только одна страница, которую он давно не обновлял. У мужчины остались жена и двое сыновей. Соседи и друзья вспоминают о нём, как об улыбчивом и добром человеке, который всегда стоял за справедливость. Местные судачат, что Александр регулярно приезжал в Цимлянск, чтобы порыбачить, хорошо знал эти места. Вот и в тот злополучный день он отдыхал вместе с женой и другом семьи на берегу Цимлянского водохранилища.
«У тебя остались наши дети, которых ты так любил. Они будут помнить тебя, будут жить так, как ты хотел, и будут достойными твоей памяти. Мы все вместе будем хранить твою любовь в наших сердцах», — посвятила трогательные строки в соцсетях любимому мужу супруга Татьяна.
Похожая история произошла тем же летом в одном из хуторов. Тогда берег Дона в районе хутора Базковский стал местом жестокой расправы: там нашли двух погибших родственников — отца и сына. Один из них умер на месте, второй, получив страшные ожоги, ещё был в сознании, но врачи не смогли его спасти. Они были неместными, а просто приехали провести время по-мужски и посидеть на берегу реки с удочкой.
Следствие быстро вышло на след преступников: ими оказались трое местных жителей, которые в тот вечер были сильно пьяны. Сначала они зверски избили жертв, а чтобы скрыть улики — подожгли тела. Сообщалось, якобы местные решили начать свою жуткую экзекуцию потому, что поссорились с приезжими из-за места для рыбалки.
Подозреваемых задержали, против них возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.