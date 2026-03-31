Politico: G7 может лишь наблюдать за распространением хаоса в Персидском заливе

В нем содержится плохо завуалированная просьба к таким странам, как Россия и Китай, «прекратить ограничивать» экспорт углеводородов, поскольку последствия войны США и Израиля с Ираном начинают сказываться на экономиках стран G7.
Уже второй раз за март эти государства выступают с подобным призывом, демонстрируя, как мало они могут сделать для ограничения «побочного ущерба» войны, которую шесть стран «Большой семерки» не начинали.
В пятницу Брюссель предупредил, что чем дольше будет продолжаться кризис, тем больше вероятность того, что Европейский союз столкнется с катастрофическим сочетанием замедления экономического роста и высокой инфляции. А по словам чиновников, присутствовавших на встрече G7 в понедельник, министры финансов и главы центробанков боятся, что запреты на экспорт только усугубят энергетический кризис.
Что еще хуже, политики ЕС мало что могут сделать, так как череда кризисов — от пандемии коронавируса до отказа от дешевых российских энергоносителей из-за конфликта на Украине — вынуждает европейские правительства затягивать пояса. Все, что им остается, — ждать окончания конфликта на Ближнем Востоке.