Politico: G7 может лишь наблюдать за распространением хаоса в Персидском заливе

Война в Иране вынудила семь наиболее развитых экономик мира прибегнуть к самой примитивной стратегии — выжиданию, пишет европейское бюро Politico.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Министры финансов и главы центральных банков Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, США и Великобритании в понедельник провели беспрецедентное заседание для координации мер реагирования на продолжающийся кризис на Ближнем Востоке, говорится в статье.

Но все, что им удалось сделать, — это выпустить совместное заявление.

В нем содержится плохо завуалированная просьба к таким странам, как Россия и Китай, «прекратить ограничивать» экспорт углеводородов, поскольку последствия войны США и Израиля с Ираном начинают сказываться на экономиках стран G7.

Уже второй раз за март эти государства выступают с подобным призывом, демонстрируя, как мало они могут сделать для ограничения «побочного ущерба» войны, которую шесть стран «Большой семерки» не начинали.

При этом Франция, председательствующая в G7, бесстыдно заявила, что факт обсуждения группой совместных приоритетов сам по себе является «победой».

В пятницу Брюссель предупредил, что чем дольше будет продолжаться кризис, тем больше вероятность того, что Европейский союз столкнется с катастрофическим сочетанием замедления экономического роста и высокой инфляции. А по словам чиновников, присутствовавших на встрече G7 в понедельник, министры финансов и главы центробанков боятся, что запреты на экспорт только усугубят энергетический кризис.

Что еще хуже, политики ЕС мало что могут сделать, так как череда кризисов — от пандемии коронавируса до отказа от дешевых российских энергоносителей из-за конфликта на Украине — вынуждает европейские правительства затягивать пояса. Все, что им остается, — ждать окончания конфликта на Ближнем Востоке.

Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
Читать дальше