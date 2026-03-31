Хегсет заявил, что вопрос о будущем НАТО Трамп решит после Ирана

Будущее НАТО будет определять президент Дональд Трамп после окончания конфликта в Иране, заявил глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции, отвечая на вопрос о приверженности Вашингтона коллективной обороне альянса. Запись трансляции доступна на YouTube-канале WKYC.
«Что касается НАТО, это решение будет за президентом. Но отмечу, что многое стало очевидным», — сказал Хегсет.
Он отметил, что текущая ситуация показала настоящее отношение союзников к США, в том числе по вопросам предоставления помощи и доступа к инфраструктуре.
Комментируя перспективы завершения конфликта с Ираном, Хегсет заявил, что Соединенные Штаты рассчитывают на исход «на [их] условиях и на условиях президента», независимо от того, как он будет сформулирован. Также Хегсет отметил, что при запросах на дополнительную помощь или доступ к базированию и разрешениям на пролеты США сталкиваются с вопросами и задержками со стороны партнеров.
У Соединенных Штатов есть «15 разных способов» задействовать наземные войска в Иране в случае необходимости, также заявил на пресс-конференции глава Пентагона. По его словам, такие варианты могут быть реализованы по поручению президента США и Минобороны.
«Наш противник сейчас считает, что у нас есть 15 разных способов зайти к ним с наземными войсками. И знаете что? Так и есть», — сказал Хегсет.
При этом министр подчеркнул, что Вашингтон может и не прибегать к этим сценариям, если сработают переговоры или будет выбран иной подход. Он также отметил, что США намерены сохранять непредсказуемость в вопросе возможных действий и не раскрывать заранее свои планы.
В конце марта Трамп на конференции в Майами раскритиковал НАТО, заявив, что союзники, по его мнению, не готовы поддержать Вашингтон в случае серьезного кризиса.
В качестве примера альтернативной поддержки Трамп выделил Саудовскую Аравию и поблагодарил королевство за содействие.
The Wall Street Journal ранее сообщала, что Саудовская Аравия после иранских ударов по энергообъектам и Эр-Рияду предоставила США авиабазу имени короля Фахда, а наследный принц Мухаммед бен Сальман рассматривает возможность присоединения к американским ударам по Ирану.
До этого республиканец уже называл НАТО без участия США «бумажным тигром» и указывал на отказ европейских стран участвовать в операции против Ирана. На фоне фактического перекрытия Тегераном Ормузского пролива после начала операции США и Израиля цены на нефть резко выросли — Brent в моменте превышала $119 за баррель, что усилило инфляционное давление в США и Европе.
После блокады Ормузского пролива Вашингтон добивался от союзников отправки туда кораблей, однако Германия, Франция, Италия и Испания отказались. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц подчеркивал, что НАТО остается оборонительным альянсом. Великобритания заявляла о готовности изучить варианты помощи, а Франция и Италия предпочли обсуждать с Тегераном проход своих судов напрямую.