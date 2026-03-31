Хегсет заявил, что вопрос о будущем НАТО Трамп решит после Ирана

Комментируя перспективы завершения конфликта с Ираном, Хегсет заявил, что Соединенные Штаты рассчитывают на исход «на [их] условиях и на условиях президента», независимо от того, как он будет сформулирован. Также Хегсет отметил, что при запросах на дополнительную помощь или доступ к базированию и разрешениям на пролеты США сталкиваются с вопросами и задержками со стороны партнеров.