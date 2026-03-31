Китай и Пакистан предложили пять шагов для урегулирования на Ближнем Востоке

«Китай и Пакистан призывают к немедленному прекращению огня и боевых действий, а также к тому, чтобы приложить все усилия для предотвращения расползания конфликта. Диалог и дипломатия являются единственным жизнеспособным путем разрешения конфликта», — говорится в тексте совместного заявления.
Документ был принят 31 марта после переговоров министра иностранных дел Китая Ван И и заместителя премьер-министра, главы МИД Пакистана Исхака Дара. Стороны подчеркнули необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности Ирана и стран Персидского залива, призвав участников конфликта отказаться от применения силы на время мирных переговоров.
Страны призвали обеспечить безопасность гражданских объектов, полностью прекратив атаки на мирное население, энергетическую инфраструктуру, опреснительные установки и мирные ядерные объекты. Кроме того, подчеркивается необходимость беспрепятственного доступа гуманитарной помощи во все пострадавшие районы.
Отдельным пунктом Китай и Пакистан выделили безопасность судоходства. Стороны призвали защитить гражданские и коммерческие суда в Ормузском проливе и прилегающих водах, чтобы как можно скорее восстановить нормальную навигацию в этом важнейшем торговом коридоре. Пятым пунктом инициативы стало требование обеспечить главенствующую роль Устава ООН для выработки всеобъемлющего мирного соглашения.