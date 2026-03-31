Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Китай и Пакистан предложили пять шагов для урегулирования на Ближнем Востоке

ПЕКИН, 31 марта. /ТАСС/. Китай и Пакистан опубликовали совместную инициативу из пяти пунктов по восстановлению мира и стабильности в регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке. Ее текст по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств двух государств приводит Центральное телевидение Китая.

Источник: AP 2024

«Китай и Пакистан призывают к немедленному прекращению огня и боевых действий, а также к тому, чтобы приложить все усилия для предотвращения расползания конфликта. Диалог и дипломатия являются единственным жизнеспособным путем разрешения конфликта», — говорится в тексте совместного заявления.

Документ был принят 31 марта после переговоров министра иностранных дел Китая Ван И и заместителя премьер-министра, главы МИД Пакистана Исхака Дара. Стороны подчеркнули необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности Ирана и стран Персидского залива, призвав участников конфликта отказаться от применения силы на время мирных переговоров.

Страны призвали обеспечить безопасность гражданских объектов, полностью прекратив атаки на мирное население, энергетическую инфраструктуру, опреснительные установки и мирные ядерные объекты. Кроме того, подчеркивается необходимость беспрепятственного доступа гуманитарной помощи во все пострадавшие районы.

Отдельным пунктом Китай и Пакистан выделили безопасность судоходства. Стороны призвали защитить гражданские и коммерческие суда в Ормузском проливе и прилегающих водах, чтобы как можно скорее восстановить нормальную навигацию в этом важнейшем торговом коридоре. Пятым пунктом инициативы стало требование обеспечить главенствующую роль Устава ООН для выработки всеобъемлющего мирного соглашения.

Пакистан: ядерная держава на стыке Азии и Ближнего Востока
Пакистан — одна из крупнейших стран Южной Азии, обладающая выгодным стратегическим положением, собственным ядерным оружием, но сложной внутренней и внешнеполитической повесткой. Государство играет важную роль в региональной безопасности и соперничает с ближайшим соседом — Индией.
