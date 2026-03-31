Где проходит Баб-эль-Мандебский пролив, который хуситы угрожают перекрыть

Власти Ирана и хуситы пригрозили блокироватьть Баб-эль-Мандебский пролив. Где находится эта водная артерия и как связана с другими ключевыми маршрутами транспортировки нефти — на карте РБК.

В конце марта Иран пригрозил перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив в случае дальнейшей эскалации, а хуситы в Йемене заявили о готовности закрыть его для судов США и Израиля. Пролив между Йеменом и Эритреей соединяет Аденский залив с Красным морем и остается важным маршрутом для поставок углеводородов из Персидского залива в Европу.

Блокировка Баб-эль-Мандебского пролива вынудит суда обходить Африку вокруг мыса Доброй Надежды. Это увеличит среднюю продолжительность переходов на срок до двух недель, отмечает Reuters. Вырастут и расходы на топливо, а перевозчики и так начали вводить дополнительные сборы из-за рисков, связанных с боевыми действиями.

Закрытие пролива повлияет на цену на нефть. По прогнозам Bloomberg Intelligence, она может достигнуть $140 за баррель в случае дальнейшей эскалации. Американские чиновники допускают, что произойдет скачок до $200, сообщило агентство со ссылкой на источник.

