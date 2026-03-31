CNN назвал главного приверженца войны США с Ираном

Источники издания сообщили, что как только Трамп принял решение о вступлении в военное противостояние с Ираном, Хегсет выразил свое одобрение. «Он по-прежнему несет ответственность за то, чтобы это решение увенчалось успехом», — приводит слова анонимного чиновника Белого дома «Лента.ру» со ссылкой на CNN.
Другой источник из администрации президента США рассказал, что Хегсет не только поддержал предложение о реализации военной операции, но и заверил, что риск «выхода конфликта из-под контроля» невысок из-за военной мощи американских вооруженных сил.
Дональд Трамп в итоге поручил министру войны, как «лицу Пентагона», убедить общественность и политиков в том, что операция в Иране необходима. Глава министерства обороны США старается выполнить поручение главы Белого дома и активно критикует негативные оценки военной кампании в СМИ.
Ранее газета Financial Times опубликовала информацию о попытке брокера, работающего на главу Пентагона, сделать инвестиции в оборонный сектор перед стартом военной операции США против Ирана. В Минобороны США опровергли публикацию издания.