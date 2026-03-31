МИД объяснил, почему переговоры по Украине прошли в Женеве

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Переговоры по Украине прошли в Женеве только по логистическим причинам, РФ по-прежнему считает Швейцарию ангажированной площадкой, заявил в интервью РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин.

Источник: © РИА Новости

«То, что один из раундов переговоров по Украине прошёл в Женеве, объясняется исключительно стечением логистических обстоятельств, но никак не признанием “посреднического потенциала” Швейцарии», — сказал Тяпкин.

Он подчеркнул, что Москва не изменила своей оценки относительно отхода Швейцарии «от принципов и традиций нейтралитета».

«Констатируем, что от былого реноме неангажированной швейцарской переговорной площадки де-факто ничего не осталось», — добавил Тяпкин.

