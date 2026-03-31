Путин оценил ввод широтной магистрали скоростного движения в Петербурге

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ввод новой широтной магистрали скоростного движения позволит Санкт-Петербургу «легче дышать».
Глава государства во вторник принимает участие в открытии ряда объектов транспортной отрасли по видеосвязи.
Казалось бы, это не такой длинный участок, пятнадцать километров всего, но он шесть полос и это очень важная городская трасса, которая позволит городу легче дышать и лучше передвигаться людям поможет.
Президент добавил, что еще предстоит строительство следующих участков магистрали.
«По-моему, общий объем где-то там 270 миллиардов еще предстоит. Срок окончания 2031 год. И надеюсь, что все наши планы по этому направлению и по этому конкретному проекту будут реализованы качественно и в срок», — подчеркнул он.
Широтная магистраль скоростного движения — одно из ключевых звеньев транспортного каркаса Санкт-Петербурга, соединяющее Западный скоростной диаметр с КАД и трассами Ленинградской области.