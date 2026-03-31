В СБ оценили снижение мирового экспорта удобрений в 50% из-за пролива

Остановка движения торговых судов по Ормузскому проливу привела к падению мирового экспорта удобрений на 50%, заявил заместитель секретаря Совета Безопасности России Александр Венедиктов.

Источник: РБК

«Закрытие Ормузского пролива привело к остановке порядка 50% мирового экспорта удобрений, что может сорвать посевную кампанию в Азии. Цены на азотные добавки выросли на 30%», — сказал Венедиктов (цитата по «Итерфаксу»).

«Добыча нефти сокращена на 2,2 млн баррелей в сутки. В результате снижены поставки в Европу и Азию на 40% от плановых», — добавил Венедиктов.

Боевые действия в регионе привели к тому, что опреснительные установки сократили производство пресной воды на 30%. «Это угрожает сельскому хозяйству и жизнеобеспечению в целом», — подчеркнул замсекретаря Совбеза России.

Материал дополняется.

