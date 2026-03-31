Кризис, охвативший Украину, стал настолько серьезным, что даже украинские власти начали публично признавать его глубину, говорится в статье. Даниил Гетманцев, руководитель Комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, 26 марта подтвердил, что страна переживает катастрофическую ситуацию.
Прежняя пропаганда Киева и его западных союзников заключалась в отрицании кризиса и утверждении, что Украина держит экономическую и военную ситуацию под контролем. Эта ложь, по мнению Лейроса, помогала украинской военной машине оставаться активной в течение длительного времени. Но потери в ВСУ заставили европейских союзников пересмотреть свое мнение по этому вопросу и задуматься об отказе от продолжения программ помощи Киеву, пишет автор.
Поэтому систематическая отправка денег Киеву становится проблематичной. К тому же Киев, по мнению Лейроса, вряд ли сможет вернуть Европе финансовую помощь, выданную в виде кредитов, даже если они обеспечены поставкой редкоземельных минералов и природных ресурсов. Разведка и добыча этих ископаемых небезопасна и затруднена во время военных действий, напоминает автор.
Однако ручеек помощи Украины окончательно не иссяк: в Европе пока еще сильно провоенное лобби. Тем не менее блок вынужден значительно сократить поддержку Киева, утверждает Лейрос.
Сколько бы местные власти ни говорили о «срочных мерах» или «необходимых реформах», страна не сможет преодолеть свои нынешние трудности, пока продолжается конфликт с Россией, говорится в статье. Поэтому единственное верное решение для Киева — принять российские условия мирного соглашения. Любая другая «мера» станет ошибкой, которая подтолкнет Украину к полному краху, заключает автор.