Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

infoBRICS: Украину от краха спасет только мирное соглашение с Россией

Украина может разрешить экономический и политический кризис в стране только путем принятия российских условий мирного соглашения, пишет Лукас Лейрос в статье для интернет-издания infoBRICS.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Кризис, охвативший Украину, стал настолько серьезным, что даже украинские власти начали публично признавать его глубину, говорится в статье. Даниил Гетманцев, руководитель Комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, 26 марта подтвердил, что страна переживает катастрофическую ситуацию.

Сокращение международной помощи и постоянные потери на поле боя привели к тому, что Украина вступила в критическую фазу кризиса — она чрезвычайно уязвима и близка к краху на нескольких направлениях, но в первую очередь в военном и экономическом плане.

Прежняя пропаганда Киева и его западных союзников заключалась в отрицании кризиса и утверждении, что Украина держит экономическую и военную ситуацию под контролем. Эта ложь, по мнению Лейроса, помогала украинской военной машине оставаться активной в течение длительного времени. Но потери в ВСУ заставили европейских союзников пересмотреть свое мнение по этому вопросу и задуматься об отказе от продолжения программ помощи Киеву, пишет автор.

Европа вынуждена жестко контролировать свои расходы, так как в условиях энергетического и экономического кризиса, вызванного антироссийскими санкциями и постоянной международной нестабильностью, сама оказалась уязвима.

Поэтому систематическая отправка денег Киеву становится проблематичной. К тому же Киев, по мнению Лейроса, вряд ли сможет вернуть Европе финансовую помощь, выданную в виде кредитов, даже если они обеспечены поставкой редкоземельных минералов и природных ресурсов. Разведка и добыча этих ископаемых небезопасна и затруднена во время военных действий, напоминает автор.

Однако ручеек помощи Украины окончательно не иссяк: в Европе пока еще сильно провоенное лобби. Тем не менее блок вынужден значительно сократить поддержку Киева, утверждает Лейрос.

В итоге Украина оказалась в ловушке кризиса, из которой ей нелегко выбраться.

Сколько бы местные власти ни говорили о «срочных мерах» или «необходимых реформах», страна не сможет преодолеть свои нынешние трудности, пока продолжается конфликт с Россией, говорится в статье. Поэтому единственное верное решение для Киева — принять российские условия мирного соглашения. Любая другая «мера» станет ошибкой, которая подтолкнет Украину к полному краху, заключает автор.