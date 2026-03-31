Сапожник осуждён на 20 лет за попытку взорвать военкомат

Ожидая оглашения приговора, 40-летний тревожно перебирает пальцами. Скоро из клетки в зале заседания его отправят прямиком в тюрьму. Брови насуплены, взгляд в одну точку. Это Андрей Дьяченко*, уроженец Запорожской области.
Схема была стандартной: вступил в запрещённое сообщество, клепал самодельные бомбы и чуть не подорвал здание местного военкомата. И срок за это получил немалый. Подробности выяснил rostov.aif.ru.
Работал сапожником.
Всё началось в 2022 году. Знакомый по имени Дмитрий в одном из мессенджеров предложил Андрею преступить закон и примкнуть к террористам. Тот согласился и вступил в сообщество, созданное вооружёнными формированиями Украины.
Как удалось выяснить rostov.aif.ru из собственного источника, мужчина получил среднее профессиональное образование, женат не был. Ранее работал на заводе «Прогресс» электриком, а после закрытия предприятия потерял постоянную работу и стал подрабатывать сапожником. В поле зрения правоохранителей он не попадал. Проживал в городе Токмак.
Позже на допросе фигурант признался: его завербовали спецслужбы. Ученик из будущего террориста получился «прилежный»: мужчина получил ссылки на сайты с запрещённым контентом, штудировал, как собирать и где хранить взрывчатку и бомбы. Всё это, чтобы «идти на дело».
Кураторы обозначили Андрею две цели: нужно было взорвать железнодорожный переезд между станциями Большой Токмак и Молочанск (кстати, родной город нарушителя) и здание военного комиссариата Токмакского и Черниговского муниципальных округов Запорожской области.
Поскольку в военкомате круглосуточно находились дежурные военнослужащие, их жизнь подверглась бы опасности, также от взрыва было бы повреждено и здание самого военного комиссариата. А если бы фигуранту удалось подорвать рельсы, то это разрушило бы часть пути и привело бы к задержке движения поездов минимум на шесть часов.
Во время следственных мероприятий мужчина показал, где именно должен был заложить взрывчатку.
От теории к практике, и вот Дьяченко уже идёт покупать пять электродетонаторов и компоненты для самодельных взрывнух устройств. Всё это он притащил к себе домой, где незаконно хранил. Но планы провалились: домой к фигуранту нагрянули оперативники УФСБ России по Южному военному округу. Они обнаружили детонаторы, а также компоненты для бомб.
Раскрыл фигуранта местный житель, который пришёл к Дьяченко, чтобы починить обувь. Он проявил бдительность: заметив в квартире обувщика кучу проводов и странных коробок, сообщил об этом правоохранителям.
20 лет колонии.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело, которое рассмотрел Южный окружной военный суд. Перечень статей, которые вменили обвиняемому, на целый абзац. Это и участие в террористическом сообществе, и прохождение обучения в целях террористической деятельности, а также приготовление к теракту и незаконное хранение взрывчатых веществ.
«В судебном заседании подсудимый Дьяченко полностью признал вину в совершении инкриминированных ему преступлений и отказался от дачи показаний», — сообщила rostov.aif.ru пресс-секретарь ЮОВС Виктория Мищенко.
Приговором Южного окружного военного суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме. Также мужчина должен будет заплатить штраф в размере 800 тыс. руб. Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован.
*Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.