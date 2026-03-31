Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Патрушев рассказал об открытии новых запасов лития впервые за 20 лет

Источник: РБК

Россия впервые более чем за 20 лет открыла новые запасы лития, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на коллегии Роснедр.

«Обеспечено наращивание показателей по некоторым редким металлам. И впервые более чем за 20 лет открыты новые запасы лития — неотъемлемого компонента высокотехнологичной промышленности», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Патрушев указал на важность этого шага с точки зрения обеспечения ресурсной независимости страны. Этому также может способствовать стимулирование притока частных инвестиций в геологоразведку, добавил он.

Литий является основным сырьем для аккумуляторов, также он используется в черной и цветной металлургии, атомной энергетике, производстве керамики, стекла и в других сферах.

Материал дополняется.