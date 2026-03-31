Hindu: Трамп — продукт системного упадка

Однако страна достигла точки, при которой Дональд Трамп уже не способен определять исход во многих сферах. По мнению политолога, американский лидер не может созидать — только разрушать. И основное, что он сокрушит — нынешний либеральный миропорядок, который заботливо выстраивали его предшественники со времен Второй мировой войны.
Ближневосточный конфликт подорвал доверие к США и их «мягкой силе», считает Ачарья. Профессор прогнозирует, что Иран сможет пережить этот кризис и сохранит свое правительство, а вот в США возможно падение режима из-за внутреннего протеста против войны. Если в 1991 году «победа» США в Ираке породила однополярный мир, то сейчас, по мнению Ачарья, нас ждет «мир минус один» — почти полная изоляция США.
Ачарья предупреждает, что мультиплекс не следует путать с многополярностью. В многополярном мире господствует несколько великих держав со значительным военным и экономическим весом. Мультиплекс — это мир, где реальную власть делят корпорации, негосударственные акторы, региональные объединения, гражданское общество и климатические коалиции.
Глобальная арена изменится: средние и региональные державы получат больше автономии и влияния. США, несмотря на военную мощь, столкнутся с недоверием и будут вынуждены уступить часть своего лидерства на мировой политической, экономической и дипломатической сцене, довольствуясь менее доминантной позицией. Американское участие впредь будет в лучшем случае ограниченным и прагматичным: продиктованным собственными интересами, избирательным и непредсказуемым.