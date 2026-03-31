Зеленский: Россия дала Украине два месяца на вывод ВСУ из Донбасса

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сегодня заявил, что Владимир Зеленский «должен взять на себя ответственность и принять соответствующие решения», чтобы стороны вышли на мир, а не на перемирие. «Позже это решение придется принимать более дорогой ценой. Об этом неоднократно говорил в том числе и наш президент», — сказал представитель Кремля.