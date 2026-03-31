Зеленский: Россия дала Украине два месяца на вывод ВСУ из Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия дала два месяца на вывод ВСУ с Донбасса для прекращения боевых действий. По его словам, в противном случае условия мира будут другими.

Источник: Reuters

Как рассказал Владимир Зеленский журналистам, позицию России Украине передали американские посредники.

1 апреля украинский президент планирует провести переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером и сенатором-республиканцем Линдси Грэмом. «Обсудим, где мы находимся и как близко мы к трехсторонней договоренности, хотя бы к трехсторонней встрече (с участием России.— ''Ъ'')», — сказал украинский президент.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сегодня заявил, что Владимир Зеленский «должен взять на себя ответственность и принять соответствующие решения», чтобы стороны вышли на мир, а не на перемирие. «Позже это решение придется принимать более дорогой ценой. Об этом неоднократно говорил в том числе и наш президент», — сказал представитель Кремля.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
