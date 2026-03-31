Axios: Рубио просил G7 принять участие в миссии в Ормузском проливе

ВАШИНГТОН, 31 марта. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио в ходе переговоров с коллегами из стран Группы семи (G7) просил их принять участие в международной миссии по обеспечению безопасности в Ормузском проливе после окончания войны с Ираном. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил портал Axios.

Источник: AP 2024

Как отметил собеседник портала, госсекретарь указал, что США не нужна помощь G7 «в открытии пролива», однако они хотели бы, чтобы эти государства приняли участие в международной морской коалиции после окончания военных действий в регионе.

«Рубио заявил, что на следующем этапе США будут нуждаться в нашей помощи для сопровождения судов или просто для обеспечения международного присутствия в Ормузском проливе, чтобы показать иранцам, что они не контролируют пролив. Все с этим согласились», — указал источник Axios.

Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
Читать дальше