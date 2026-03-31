Зеленский заявил, что Россия дала Украине два месяца на уход из Донбасса

Москва во время контактов с американской стороной дала Киеву два месяца на вывод ВСУ из Донбасса, иначе условия мирного договора изменятся, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Его слова приводит УНИАН.
«У Украины есть два месяца, чтобы уйти. И тогда война закончится. А если Украина не уйдет, то Россия захватит Донбасс и потом будут другие условия», — пересказал Зеленский российские условия.
Он добавил, что сигналов от России по «энергетическому перемирию» нет, но 1 апреля он передаст это предложение американской стороне во время переговоров, которые пройдут в видеоформате. Зеленский подчеркнул, что в случае атак Киев будет действовать зеркально и готов отвечать на удары.
РБК направил запрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.
По итогам референдумов, проведенных в 2022 году, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России. Российский президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что для прекращения конфликта ВСУ должны вывести свои войска из этих регионов.
Ранее Зеленский сообщал о провале переговоров Украины и США. Он выразил обеспокоенность, что в окружении Дональда Трампа могут рассматривать территориальные уступки со стороны Киева как основной вариант завершения конфликта. До этого он говорил, что отход ВСУ из подконтрольных частей Донбасса является условием американцев для предоставления Украине гарантии безопасности.
Зеленский неоднократно отвергал возможность компромисса по вопросу контроля над Донбассом и ЗАЭС. По его словам, Киев не отдаст эти территории «без боя». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на заявление Зеленского сказал, что Запорожская АЭС уже больше двух лет находится под контролем России. Что касается Донбасса, то динамика на фронте говорит сама за себя, добавил он.
25 марта Песков отмечал, что контакты Москвы и Вашингтона по переговорам на Украине продолжаются. Позднее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что США выдвинули ряд «интересных предложений» по Украине, но «пока они не реализуются». Замглавы МИД России Андрей Руденко пояснял, что Москва готова возобновить переговоры на базе российско-американских договоренностей, которые были достигнуты на саммите в Анкоридже.
Предыдущая встреча трех делегаций по Украине прошла 17−18 февраля в Женеве. В середине марта Песков говорил, что переговоры по урегулированию на Украине в трехстороннем формате находятся на паузе «по понятным причинам», имея в виду военные действия США на Ближнем Востоке.
