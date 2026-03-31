Финские пограничники обнаружили упавший беспилотник на льду озера

Источник: РБК

Пограничники во вторник, 31 марта, обнаружили беспилотный летательный аппарат на льду озера Пюхяярви, сообщила погранслужба Финляндии. Место происшествия было оцеплено, в службе уточнили, что происшествие не представляет опасности для жителей региона.

Полиция взяла на себя руководство расследованием, связанным с этим аппаратом.

Позже в погранслужбе добавили, что продолжается расследование в связи с беспилотниками, упавшими на территории Финляндии 29 марта.

Один из них обнаружили также на льду водоема, при обследовании дна ничего подозрительного водолазы на нашли. «Центральная криминальная полиция и пограничная служба создали совместную следственную группу для выяснения обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

«В рамках расследования будут, среди прочего, выясняться обстоятельства, связанные с маршрутом беспилотных летательных аппаратов, а также цепочка событий, которая привела к их попаданию на территорию Финляндии», — уточнили в погранслужбе.

Материал дополняется.