Как Трамп хочет изменить ход войны с Ираном захватом одного острова

30 марта президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры о прекращении боевых действий с «новым и более разумным режимом» в Иране достигли значимого прогресса, однако Вашингтон готов продолжать боевые действия. «Если по какой‑то причине соглашение не будет заключено в ближайшее время — хотя это, скорее всего, произойдет — и если Ормузский пролив не будет немедленно открыт для бизнеса, мы поставим точку в нашем “приятном пребывании” в Иране, взорвав и полностью уничтожив все их электростанции, нефтяные месторождения и остров Харк (а возможно, и все опреснительные установки), к которым до сих пор сознательно не прикасались», — написал он в соцсети Truth Social.