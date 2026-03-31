Как Трамп хочет изменить ход войны с Ираном захватом одного острова

Почему Трамп делает ставку на остров Харк.
30 марта президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры о прекращении боевых действий с «новым и более разумным режимом» в Иране достигли значимого прогресса, однако Вашингтон готов продолжать боевые действия. «Если по какой‑то причине соглашение не будет заключено в ближайшее время — хотя это, скорее всего, произойдет — и если Ормузский пролив не будет немедленно открыт для бизнеса, мы поставим точку в нашем “приятном пребывании” в Иране, взорвав и полностью уничтожив все их электростанции, нефтяные месторождения и остров Харк (а возможно, и все опреснительные установки), к которым до сих пор сознательно не прикасались», — написал он в соцсети Truth Social.
О том, что администрация США рассматривает возможность захвата острова Харк и еще два варианта сухопутной операции (высадку десанта на иранское побережье Ормузского пролива или рейд для изъятия запасов высокообогащенного урана), 18 марта сообщил Reuters. 20 марта Axios подтвердил, что в администрации США всерьез взвешивают варианты захвата или блокады Харка.
13 марта американские военные уже нанесли удары по 90 объектам на острове; Трамп тогда заявил, что все военные цели на «жемчужине Ирана» были полностью уничтожены. Иранское новостное агентство Fars сообщило, что атаке подверглись комплексы противовоздушной обороны, военно-морская база, диспетчерская вышка аэропорта и вертолетный ангар. Американский президент позднее уточнил, что США сознательно воздержались от ударов по нефтепроводам, поскольку на их восстановление потребовались бы годы. Как пояснил Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника, эти удары преследовали две цели: с одной стороны, вынудить Иран открыть Ормузский пролив, с другой — подготовить почву для возможной наземной операции.
Остров Харк расположен в северной части Персидского залива, примерно в 25−30 км от побережья провинции Бушер, к северо-западу от Ормузского пролива. Его площадь — около 20 кв. км, длина — 8 км, население — примерно 8 тыс. человек. Несмотря на скромные размеры, Харк — это главный экспортный хаб Ирана: через расположенный здесь терминал проходит 90% иранского нефтяного экспорта. Нефть поступает по трубопроводам с крупнейших месторождений, а инфраструктура острова позволяет загружать супертанкеры (из‑за мелководья они не могут подходить к материковому побережью) и хранить до 30 млн барр. сырья. Этот комплекс был создан в 1960‑х годах Национальной иранской нефтяной компанией в партнерстве с американской Amoco; после Исламской революции 1979 года американские активы были национализированы.
Журнал Time обратил внимание, что интерес к захвату острова Трамп проявлял задолго до своего президентства. В интервью The Guardian в 1988 году он заявил, что, оказавшись в Белом доме, придерживался бы жесткой линии в отношении Тегерана. «Один выстрел в сторону наших людей или кораблей — и я разнесу остров Харк. Я пойду и захвачу его. Иран даже Ирак одолеть не может, а пытается указывать Соединенным Штатам. Дать им по зубам было бы на пользу всему миру», — сказал предприниматель.
Как США готовятся к потенциальной сухопутной операции.
Ранее Пентагон направил в зону Персидского залива две амфибийно-десантные группы — каждая в составе трех кораблей. Первая, во главе с универсальным десантным кораблем Tripoli, базировалась в японском Сасэбо, вторая, с кораблем Boxer, вышла из Сан-Диего. По данным телеканала Newsmax, в составе двух групп находятся 8 тыс. военнослужащих, из которых 4−5 тыс. — морские пехотинцы. 27 марта Tripoli прибыл на Ближний Восток с 3,5 тыс. моряков и морских пехотинцев на борту. Параллельно в регион начали дислокацию тысячи военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии, сообщил Reuters со ссылкой на источники. А 26 марта The Wall Street Journal написала, что администрация США рассматривает возможность дополнительно перебросить в регион 10 тыс. бойцов сухопутных войск в дополнение к уже направленным морским пехотинцам и десантникам.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт пояснила, что США действуют одновременно по двум направлениям — ведут диалог с иранским руководством и наращивают военное присутствие в регионе, хотя Трамп отдает приоритет дипломатии. «Если иранцы отвергнут эту золотую возможность, величайшая армия в истории человечества находится в полной готовности, чтобы позволить президенту Трампу реализовать любые варианты», — предостерегла она.
О прогрессе на переговорах с иранским руководством Трамп сообщил 23 марта, связав с этим свое решение отложить на пять дней удары по энергетической инфраструктуре Ирана. Позднее он вновь перенес их — теперь уже до 18:00 по восточному времени 6 апреля (1:00 7 апреля по московскому времени). В Тегеране, однако, отрицают факт прямых переговоров с Вашингтоном. В МИД Исламской Республики уточнили, что получили запрос на контакты и пакет предложений от США через посредников, среди которых Пакистан. Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи выразил скепсис относительно эффективности переговорного процесса и напомнил, что меньше чем за год США дважды совершали «предательство дипломатии», атаковав Иран в разгар переговоров.
CNN сообщил, что американская делегация во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом должна была прилететь в Исламабад для первых прямых переговоров с иранской стороной в минувшие выходные. Однако встреча официально не была анонсирована и, судя по всему, так и не состоялась. Bloomberg и The Wall Street Journal опубликовали ключевые требования сторон. Среди главных расхождений — судьба ядерной программы Ирана: Вашингтон настаивает на ее полном сворачивании, а Тегеран требует сохранения без каких‑либо ограничений. Не менее остро стоит вопрос об Ормузском проливе — Иран хочет установить над ним контроль и взимать плату за проход судов по аналогии с тем, как это делает Египет с Суэцким каналом.
После начала операции США и Израиля против Ирана 28 февраля в Тегеране объявили о прекращении судоходства в Ормузском проливе, через который проходят до 20% мировой нефти и более 30% СПГ. Некоторые суда при попытке прохода были атакованы иранскими силами. 22 марта в Тегеране заявили, что начали взимать с некоторых танкеров $2 млн за проход через пролив. 30 марта гостелерадиокомпания Ирана IRIB сообщила, что парламент республики официально одобрил план по взысканию пошлины за проход судов.
Днем ранее Трамп заявил, что Тегеран сделал ему «подарок», разрешив проход 30 танкеров с нефтью. Десять из них уже миновали пролив, а остальные 20 под флагом Пакистана, по его словам, должны были начать движение с 30 марта. The Financial Times отмечает, впрочем, что эти заявления вызвали сомнения у экспертов, поскольку в мире под пакистанским флагом зарегистрировано всего 13 подобных судов, и ни одно из них не застряло в Ормузском проливе. Судовые брокеры, опрошенные изданием, назвали заявления Трампа «кликбейтом» и «чепухой», сообщив, что реальный объем трафика и структура флота не подтверждают заявления президента США.
Почему захват Харка может оказаться сложным делом.
Рассуждая о возможном захвате острова в интервью Financial Times, Трамп отметил, что американским военным, скорее всего, придется «побыть там некоторое время», и добавил, что хотел бы получить контроль над экспортными потоками иранской нефти, как это уже произошло с венесуэльской. Отвечая на вопрос о состоянии иранской обороны на Харке, он сказал: «Я не думаю, что у них есть какая‑либо защита. Мы могли бы справиться с этим очень легко».
Несмотря на уничтожение по крайней мере части военной инфраструктуры острова, потенциальная высадка туда десанта сопряжена с серьезными сложностями, сказала РБК Дженнифер Кавана, старший научный сотрудник, директор отдела военного анализа американского центра Defense Priorities. Прежде всего кораблям предстоит пройти заминированный Ормузский пролив. Затем американские военные окажутся под огнем иранских дронов и артиллерии. «И нет никаких оснований полагать, что Иран сдастся после потери Харка. Для реализации своей стратегии ему не нужны столь значительные доходы — она малозатратна, и ее можно долго поддерживать», — предостерегла эксперт.
Майкл Айзенштадт, руководитель программы военных исследований и исследований в области безопасности Вашингтонского института ближневосточной политики, заявил The Associated Press, что особую сложность при удержании острова создает его близость к материковой части Ирана, то есть у американской авиации и флота будет лишь небольшое временное окно для отражения ударов. «Побережье, как правило, гористое, поэтому беспилотники могут прилетать через горные перевалы, где их трудно обнаружить нашим радарам», — пояснил он, предположив, что куда более эффективной могла бы стать морская блокада иранских танкеров с нефтью.
Стоит также учитывать, что потенциальная наземная операция в Иране не имеет поддержки американского населения — фактор, особенно важный в преддверии промежуточных выборов в ноябре. Согласно опросу Reuters/Ipsos, лишь 7% граждан США одобрили бы сухопутную операцию. Исследование Pew Research Center, опубликованное 25 марта, показало, что 61% американцев не одобряют подход Трампа к этому конфликту. А по данным опроса, проведенного The Associated Press/NORC, 59% взрослых респондентов считают, что нынешние военные действия США против Ирана «зашли слишком далеко».
Трамп в разговорах с советниками заявил о готовности завершить конфликт, даже если Ормузский пролив окажется частично заблокированным, утверждает The Wall Street Journal. В Белом доме опасаются, что попытка добиться полного восстановления судоходства силовым путем может затянуть кампанию дольше обозначенных президентом четырех-шести недель. В этих условиях ставка делается на разгром военно-морских сил и ракетного потенциала Ирана с последующим усилением дипломатического давления на Тегеран. Если и этот подход не принесет результата, Вашингтон рассчитывает переложить задачу по открытию пролива на европейских и ближневосточных союзников, сообщили изданию неназванные чиновники.
31 марта американский лидер обратился к европейским союзникам с призывом либо покупать нефть у США, либо «набраться смелости, войти в пролив и просто забрать» то сырье, что оказалось заблокировано из-за боевых действий. В Белом доме также заявили, что, хотя администрация добивается полного открытия Ормузского пролива, эта задача не входит в перечень основных целей иранской кампании (официально их четыре: уничтожение ракетного арсенала Ирана, ослабление его военно-морских сил, разрыв связей с региональными прокси-группами и недопущение создания ядерного оружия). Пресс-секретарь президента подчеркнула, что операция против Ирана будет продолжаться до тех пор, пока все эти цели не будут достигнуты. «И обозначенный срок в четыре-шесть недель действительно сохраняется», — пообещала она.