Евгений Люлин о работе Общественного совета: уникальная площадка, где рождаются решения

«Сейчас мы до августа будем собирать новые предложения, систематизировать их, чтобы включить в обновленную Народную программу. Мы видим, что многие вопросы, такие как поддержка врачей и учителей или помощь людям с ограниченными возможностями, требуют комплексного и системного подхода», — отметил Антонов.
Дискуссию вызвал вопрос о необходимости увеличения количества ясельных групп в детских садах. Член Общественного совета Наталья Засыпкина предложила активнее создавать группы для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, включая размещение таких групп в жилых домах. Председатель комитета по градостроительному развитию Василий Суханов подтвердил актуальность этого вопроса, однако указал на необходимость учитывать технические детали. Он отметил, что действующие нормативы не различают детские сады на ясельные и старшие группы, хотя потребность в площадях для малышей выше. Суханов добавил, что важно зафиксировать в региональных нормах количество мест для ясельных групп, чтобы обеспечить комфорт и доступность для семей. Еще одной значимой темой заседания стало привлечение и удержание кадров в бюджетной сфере. Участники поддержали идею возобновления программ социальной поддержки для молодых специалистов, включая жилищные программы и единовременные выплаты. Также обсуждался вопрос транспортного обслуживания маломобильных граждан. Член Общественного совета Роман Пономаренко представил данные, согласно которым существующая служба «Социальное такси» не удовлетворяет потребности жителей: она не перевозит лежачих больных и не работает в ночное время и выходные дни. Участники заседания поддержали предложение о создании специализированной службы медицинской перевозки при региональном минздраве, работающей круглосуточно. Председатель Общественного совета Виктор Лунин отметил, что все три рассматриваемые темы требуют комплексного решения. Он выразил уверенность в том, что обсуждаемые вопросы найдут отражение в планах работы Законодательного Собрания и обновленной Народной программе. По итогам заседания было решено направить все предложения в профильные комитеты парламента для дальнейшей проработки. Председатель Законодательного Собрания Евгений Люлин подчеркнул важность работы Общественного совета, отметив, что депутаты активно прислушиваются к мнению авторитетных специалистов.
«Общественный совет — это уникальная площадка экспертов. Их предложения всегда злободневны и актуальны, потому что рождаются из реальных проблем людей», — отметил он.
Люлин добавил, что такой подход позволяет принимать решения, которые действительно нужны людям.
