Лагард раскритиковала главу минфина США за слова о «временном» кризисе

По данным агентства, Бесент настаивал, что кризис нефтяного рынка, вызванный закрытием Ормузского пролива, носят временный характер. Лагард заявила участникам видеоконференции — руководителям центробанков, министрам финансов и энергетики G7, — что последствия могут сохраниться надолго из-за уже нанесенного ущерба инфраструктуре.
Через Ормузский пролив проходит около 20% мировой нефти и до 30% поставок СПГ, его называют важнейшей энергетической артерией планеты. После начала операции США и Израиля против Ирана Тегеран заблокировал пролив для судоходства, что привело к резкому росту цен на нефть и перестройке логистических маршрутов.
Bloomberg отмечает, что разногласия отражают растущее напряжение между США и Европой на фоне роста цен на энергоносители и рисков для логистики. Согласно данным агентства, ускорение инфляции в еврозоне в марте стало максимальным с 2022 года.
В заявлении G7 по итогам видеозвонка участники сообщили о готовности принять все необходимые меры для сохранения стабильности и безопасности энергорынка, а также подчеркнули важность скоординированных действий для смягчения последствий войны в Заливе и защиты мировой экономической стабильности, отмечает агентство.
Ранее Бессент также заявил, что у правительства США достаточно средств для финансирования войны с Ираном, однако администрация просит Конгресс о дополнительном финансировании для обеспечения армии, передает Reuters. Глава Минфина США также исключил повышение налогов.
В середине марта Бессент заявил в интервью Sky News, что рост затрат на войну с Ираном не станет поводом рекомендовать президенту США Дональду Трампу прекратить конфликта из‑за его стоимости. По оценке министра, операция уже обошлась Вашингтону примерно в $11 млрд. Трамп не раз заявлял, что операция, начавшаяся 28 февраля, рассчитана на четыре—шесть недель. 11 марта он сообщил Axios, что завершение войны ожидается в ближайшее время, поскольку цели для ударов практически исчерпаны.
