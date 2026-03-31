Китай и Пакистан представили совместный мирный план для Ближнего Востока

Китай и Пакистан представили совместную инициативу по снижению напряжённости в Персидском заливе и на Ближнем Востоке. Документ включает пять ключевых пунктов и нацелен на быстрое восстановление стабильности в регионе. Главное требование — немедленное прекращение огня.

Источник: Life.ru

«Китай и Пакистан призывают к немедленному прекращению огня и боевых действий, а также к тому, чтобы приложить все усилия для предотвращения расползания конфликта. Диалог и дипломатия являются единственным жизнеспособным путем разрешения конфликта», — указано в заявлении.

Стороны также настаивают на уважении суверенитета стран региона, включая Иран, и призывают отказаться от применения силы на время переговоров. Отдельно подчеркнута необходимость защиты гражданской инфраструктуры и обеспечения доступа гуманитарной помощи.

Ранее Life.ru сообщал, что из-за конфликта на Ближнем Востоке прлизошёл дефицит гелия. Этот газ критически важен для ряда отраслей. Причина проблемы — приостановка поставок природного газа из Катара. Из‑за этого стоимость гелия уже выросла вдвое.

Узнать больше по теме
Пакистан: ядерная держава на стыке Азии и Ближнего Востока
Пакистан — одна из крупнейших стран Южной Азии, обладающая выгодным стратегическим положением, собственным ядерным оружием, но сложной внутренней и внешнеполитической повесткой. Государство играет важную роль в региональной безопасности и соперничает с ближайшим соседом — Индией.
Читать дальше