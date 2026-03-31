Путин и президент ОАЭ призвали к скорейшему прекращению огня на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин и лидер ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке. Стороны подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня и перехода к дипломатическому урегулированию.

Источник: Life.ru

«Россия традиционно поддерживает дружественные и обоюдовыгодные отношения. В ходе телефонного разговора Владимир Путин и Аль Нахайян выразили серьёзную озабоченность продолжающейся деградацией военно-политической обстановки на Ближнем Востоке», — рассказали в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что стороны выступают за учёт интересов всех государств региона и снижение напряжённости.

Ранее Владимир Путин провёл телефонный разговор с египетским лидером Абдель Фаттахом ас-Сиси. Стороны обсудили обострение на Ближнев Востоке. Была подчеркнута обоюдная необходимость безотлагательного прекращения военных действий и достижения политико-дипломатических договорённостей.

