Зеленский сообщил о плане переговоров с Рютте, Уиткоффом и Кушнером

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о запланированном на 1 апреля видеозвонке с представителями США, включая генсека НАТО Марка Рютте, спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя президента Дональда Трампа Дэвида Кушнера. Об этом сообщил украинский лидер на пресс-конференции во время Бучанского саммита. Видео опубликовано в телеграм-канале УНИАН.
«Завтра [1 апреля] в видеоформате планировался разговор с американскими сторонами. Я подключусь. Они меня также попросили», — сказал Зеленский.
Он добавил, что с украинской стороны во встрече примет участие Рустем Умеров, а от США в звонке поучаствуют Уиткофф и Кушнер, Рютте, а также сенатор-республиканец Линдси Грэм. Обсуждение будет посвящено текущей ситуации и подготовке возможной трехсторонней встречи.
Зеленский также заявил, что передаст США предложение об энергетическом перемирии и попросит донести его до российской стороны, отметив, что сигналов от России по этому вопросу пока не поступало.
Идея энергетического перемирия подразумевает мораторий на удары по энергообъектам.
В случае атак Украина будет отвечать зеркально, сказал Зеленский.
Он также сообщил, что Москва во время контактов с США выдвинула требование: Украине дают два месяца на вывод ВСУ из Донбасса, иначе условия мирного урегулирования будут изменены.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.