Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Путин обсудил с президентом ОАЭ Аль Нахайяном конфликт на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин во вторник, 31 марта, провел телефонный разговор со своим коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заид Аль Нахайяном. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и согласились, что США и Израилю с Ираном необходимо добиваться урегулирования конфликта дипломатическими инструментами.

— С особым удовлетворением лидеры отметили высокий уровень российско-эмиратского сотрудничества и контактов, которые успешно развиваются на многих направлениях, — передает официальный сайт Кремля.

Владимир Путин в поздравлении в адрес Моджтабы Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана в очередной раз напомнил, что Москва неизменно поддерживает Тегеран. По словам главы государства, Россия останется надежным партнером и верным другом Ирана.

8 марта в Иране прошли выборы верховного лидера Ирана. Совет экспертов определился с кандидатурой, но личность не разглашалась. О том, что именно сын погибшего Али Хаменеи был избран его преемником, стало известно в ночь на 9 марта. «Вечерняя Москва» рассказала о том, что известно о новом верховном лидере Ирана.

ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше