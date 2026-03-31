В Рязанской области ввели квоты для предприятий по набору контрактников

Власти Рязанской области установили квоты для предприятий по подбору кандидатов на военную службу по контракту для предприятий региона. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Павел Малков, оно опубликовано на портале правовых актов.
«Установить с 20 марта 2026 года по 20 сентября 2026 года для расположенных на территории Рязанской области хозяйствующих субъектов, независимо от их формы собственности, задания по подбору кандидатов на военную службу по контракту в Вооруженные силы Российской Федерации», — говорится в документе.
Для компаний с численностью от 150 до 300 сотрудников установлена квота в два человека, предприятий с 300−500 работниками — три человека. Для организаций с более 500 сотрудниками — пять человек. В постановлении отмечается, что контроль за исполнением постановления остается за губернатором.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу администрации региона.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что с начала этого года более 80 тыс. человек заключили контракт на прохождение военной службы в российской армии. Комплектование войск «идет вполне приличными темпами», подчеркнул он.
За прошлый год контракт на военную службу заключили 422 704 человека, а в добровольческие подразделения — 34 тыс., рассказывал ранее Медведев.
Весной 2025-го президент России Владимир Путин говорил, что каждый месяц около 50−60 тыс. россиян добровольно отправляются в зону специальной военной операции.
