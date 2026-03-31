Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: руководство Польши пройдет тренировку на случай начала войны

ВАРШАВА, 31 мар — РИА Новости. Руководство Польши через несколько дней пройдет тренировку действий «на случай начала войны», сообщает польское издание Rzeczpospolita.

Источник: AP 2024

«Руководство государства через несколько дней пройдет серьезный тест — отработает момент начала войны», — говорится в сообщении.

По данным издания, руководство страны примет участие в учениях «Kraj» (Страна), которые будут заключаться в «проверке функционирования государства во время войны».

«Учения организует министерство национальной обороны, но его план утверждает по предложению премьер-министра президент Польши. В нем участвуют представители высших государственных органов, среди них премьер-министр, министры, спикеры сейма и сената, руководители центральных ведомств, спецслужб», — говорится в сообщении.