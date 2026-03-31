Politico узнало о просьбе США передислоцировать ЗРК Patriot ближе к Ирану

США обратились к Польше с просьбой передислоцировать один из зенитных ракетных комплексов Patriot на Ближний Восток, пишет газета Rzeczpospolita. Однако высокопоставленный военный чиновник одной из стран НАТО заявил Politico, что Вашингтон обратился не исключительно к республике, а ко всем странам альянса.
По словам источника Politico, США интересовались возможностями отправить ЗРК Patriot на Ближний Восток для защиты объектов НАТО. «На Польшу не оказывалось никакого особого давления. Этот вопрос был направлен всем союзникам», — заявили источник Politico.
Польская армия располагает двумя батареями ПВО Patriot, включающими 16 пусковых установок, написала Rzeczpospolita. Вашингтон предложил, по данным газеты, передислоцировать одну из этих батарей на Ближний Восток. США также рассматривают возможность передачи ракет PAC-3, используемых в ЗРК, которые уже были поставлены в Польшу.
Washington Post, ссылаясь на свои источники, сообщила 26 марта, что Пентагон изучает возможность переброски вооружений, включая зенитные ракетные комплексы, предназначенные для Украины, на Ближний Восток. Это связано с войной между США и Ираном. Речь шла о поставках, предусмотренных программой PURL.
Генсек НАТО Марк Рютте, выступая во время отчета альянса за 2025 год, заявил, что американское вооружение по механизму PURL будет продолжать поставляться на Украину, несмотря на потребности войны на Ближнем Востоке.
Украина получает американское оружие по программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List, «Список приоритетных потребностей Украины»), согласованной летом 2025 года. В соответствии с ней украинская сторона ежемесячно составляет список необходимых вооружений, которые затем европейцы закупают у США.
31 марта глава Пентагона Пит Хегсет предупредил, что будущее НАТО будет определять президент США Дональд Трамп после окончания конфликта в Иране. Хегсет пояснил, что текущая ситуация показала настоящее отношение союзников к США, когда речь идет о взаимной помощи.
