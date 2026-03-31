Politico узнало о просьбе США передислоцировать ЗРК Patriot ближе к Ирану

США обратились к Польше с просьбой передислоцировать один из зенитных ракетных комплексов Patriot на Ближний Восток, пишет газета Rzeczpospolita. Однако высокопоставленный военный чиновник одной из стран НАТО заявил Politico, что Вашингтон обратился не исключительно к республике, а ко всем странам альянса.