Зеленский наградил Каю Каллас орденом княгини Ольги

Президент Украины Владимир Зеленский вручил главе дипломатии Европейского Союза Кае Каллас государственную награду — орден княгини Ольги.
Об этом Каллас сообщила на платформе X, опубликовав свою фотографию с Зеленским и наградой.
Каллас поблагодарила украинского президента за награду и заверила, что будет продолжать работать над поддержкой Украины.
«Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь вашей стране защитить себя», — написала Каллас.
Материал дополняется.
