Трамп в очередной раз объявил о победе над Ираном и скором завершении войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт с Ираном может завершиться в ближайшее время. По его словам, американские войска не планируют надолго оставаться в регионе.

Источник: Life.ru

«Мы не будем там слишком долго. Мы сейчас их уничтожаем, это полное уничтожение. Но нам не придется там долго оставаться — хотя у нас ещё есть работа по уничтожению их наступательного потенциала, каким бы он ни был», — сказл Трамп.

Заявление прозвучало на фоне продолжающейся напряженности на Ближнем Востоке и обсуждений возможной эскалации конфликта.

Ранее Life.ru писал, что Трампа предупредили о риске импичмента в случае наземной операции в Иране. Соединённые Штаты сейчас не способны на такую эскалацию. Инициатор подобных действий мгновенно лишится политической карьеры.

Всё о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

