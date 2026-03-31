Трамп в очередной раз объявил о победе над Ираном и скором завершении войны

«Мы не будем там слишком долго. Мы сейчас их уничтожаем, это полное уничтожение. Но нам не придется там долго оставаться — хотя у нас ещё есть работа по уничтожению их наступательного потенциала, каким бы он ни был», — сказл Трамп.
Заявление прозвучало на фоне продолжающейся напряженности на Ближнем Востоке и обсуждений возможной эскалации конфликта.
Ранее Life.ru писал, что Трампа предупредили о риске импичмента в случае наземной операции в Иране. Соединённые Штаты сейчас не способны на такую эскалацию. Инициатор подобных действий мгновенно лишится политической карьеры.
