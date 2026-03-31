Российский посол в Тегеране рассказал, где находится Хаменеи

Ранее Дональд Трамп заявил, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, вероятно, погиб или получил тяжёлое ранение. По словам главы Белого дома, с тех пор как сын убитого аятоллы Али Хаменеи был избран рахбаром, о нём не поступало никакой информации. Президент предположил, что Моджтаба либо мёртв, либо находится в критическом состоянии.