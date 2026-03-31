Rzeczpospolita: Польша собралась провести репетицию начала войны

В ближайшее время власти Польши намерены провести репетицию действий «на случай начала войны». Как сообщает издание Rzeczpospolita, в учениях «Kraj» («Страна») примут участие представители высшего руководства государства.

Источник: Life.ru

«Руководство государства через несколько дней пройдёт серьёзный тест — отработает момент начала войны», — говорится в сообщении.

По данным издания, премьер-министр, министры, спикеры Сейма и Сената, а также главы центральных ведомств и спецслужб отработают механизмы функционирования государства в условиях военного времени. Учения организует минобороны, а их план утверждает президент Польши по предложению премьер-министра.

Кто именно является потенциальным противником Варшавы, не раскрывается. Детали предстоящих учений — их сценарий, сроки и место — остаются строго засекреченными.

Ранее сообщалось, что Польша готовится оснастить армию лазерными комплексами для борьбы с дронами и снарядами. Ведомство запустило предварительные консультации с рынком по закупке систем LSBSE. В документах говорится о двух вариантах: один поражает цели на расстоянии до километра, второй — до трёх километров. Заявки от потенциальных поставщиков принимаются до 30 апреля.

