Каллас отказалась назвать Зеленскому сроки вступления Украины в ЕС

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявлял, что ряд стран ЕС считает, что Украина должна провести реформы и «отстояться» 20 лет перед тем, как станет полноценным участником сообщества. Он также сказал, что Верховная рада должна принять около 300 законов, чтобы страну приняли в Евросоюз, но для этого требуется нормальная работа украинского парламента. Качка добавил, что есть и другие сложные вопросы для Киева в рамках евроинтеграции — попытка вписаться в общую сельскохозяйственную политику ЕС.