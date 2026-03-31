Каллас отказалась назвать Зеленскому сроки вступления Украины в ЕС

В частности, в Киеве проходило неформальное заседание Совета ЕС, в ходе которого Зеленский попросил озвучить сроки вступления страны в объединение. «Наше членство в ЕС будет гарантией безопасности для нас, и для нас, и для Европы. Наш технологический, человеческий, научный потенциал — это потенциал Европы. Нам нужны конкретные сроки, давайте их установим, давайте работать вместе», — сказал он. Видео с заявлением опубликовано в Telegram-канале издания «Новости. Live».
Позднее в Киеве прошла пресс-конференция главы дипломатии ЕС Каи Каллас и министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, на которой ей был задан вопрос относительно сроков вступления Украины в ЕС. «Не можем вам дать конкретных дат, но, конечно, в моих интересах, и это соответствует моему желанию, чтобы Украина присоединилась к ЕС быстро», — сказал она. Трансляцию выступления вело издание «Общественное».
Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявлял, что ряд стран ЕС считает, что Украина должна провести реформы и «отстояться» 20 лет перед тем, как станет полноценным участником сообщества. Он также сказал, что Верховная рада должна принять около 300 законов, чтобы страну приняли в Евросоюз, но для этого требуется нормальная работа украинского парламента. Качка добавил, что есть и другие сложные вопросы для Киева в рамках евроинтеграции — попытка вписаться в общую сельскохозяйственную политику ЕС.
Еврокомиссия предлагала начать переговоры о приеме Украины в ЕС еще в 2024 году, однако эти планы сорвались из-за позиции Венгрии. Владимир Зеленский неоднократно утверждал, что Киев должен сделать все возможное, чтобы технически быть готовым к вступлению в Евросоюз к 2027 году. В начале марта еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Украина не сможет вступить в ЕС к 2027 году в рамках существующей процедуры.