СБУ заочно предъявила новые обвинения Баскову

Уведомление о новых обвинениях в адрес Баскова было размещено на сайте офиса генерального прокурора Украины во вторник и датировано 31 марта. Согласно документу, певцу предъявлены обвинения по четырем статьям: о публичных призывах к изменению границ Украины, финансировании действий, направленных на их изменение, призывах к «войне» и распространении материалов с поддержкой РФ.