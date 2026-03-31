Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СБУ заочно предъявила новые обвинения Баскову

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Служба безопасности Украины заочно предъявила новые обвинения российскому артисту Николаю Баскову, следует из данных офиса генерального прокурора Украины.

Источник: © РИА Новости

Уведомление о новых обвинениях в адрес Баскова было размещено на сайте офиса генерального прокурора Украины во вторник и датировано 31 марта. Согласно документу, певцу предъявлены обвинения по четырем статьям: о публичных призывах к изменению границ Украины, финансировании действий, направленных на их изменение, призывах к «войне» и распространении материалов с поддержкой РФ.

В марте 2022 года действовавший тогда генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщала, что Басков подозревается в якобы «пропаганде и оправдании войны», суд удовлетворил ходатайство о его аресте.

Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.