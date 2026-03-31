Руководство Польши поучаствует в учениях на случай начала войны

Руководство Польши в начале апреля примет участие в тренировке действий «на случай начала войны», сообщает газета Rzeczpospolita.
Речь идет о стратегических учениях под кодовым названием Kraj («Страна»), в ходе которых будут отрабатываться момент возможного начала военных действий и принятие ключевых политико-военных решений. В тренировке примут участие высшие органы власти, включая президента Кароля Навроцкого, премьер-министра Дональда Туска, членов правительства, руководителей спецслужб и командования вооруженных сил.
Учения организует Министерство обороны Польши, однако план, как сказано в публикации, утверждается президентом по представлению премьера, а координацию осуществляет Бюро нацбезопасности. Как отмечает издание, детали сценария, сроки и место проведения засекречены.
Основной целью маневров станет проверка готовности системы управления государством к условиям войны, говорится в публикации. В частности, власти отработают механизмы кризисного реагирования, взаимодействия гражданских и военных властей. Учения помогут выявить слабые места в системе командования и коммуникаций, пишет издание. Также предполагается моделирование решений стратегического уровня, включая возможное введение военного положения.
Предыдущие подобные учения проходили в Польше в 2019 году, отмечает Rzeczpospolita. По данным издания, нынешняя тренировка должна стать ключевой проверкой эффективности действующей системы обороны и основой для корректировки стратегических документов.
Несмотря на это, в стране сохраняются политические разногласия по вопросам безопасности, в том числе относительно распределения полномочий между президентом и правительством в сфере управления вооруженными силами, сказано в статье.
Ранее The Washington Post писала, что Польша подготовилась к обычной войне, укрепив свой военный потенциал, но не подготовилась к гибридным угрозам, таким как беспилотники. На территорию страны несколько раз с начала военной операции на Украине залетали дроны.
Навроцкий в феврале говорил, что Вооруженные силы Польши должны быть способны защитить каждую часть республики, необходимо создать новые воинские части к востоку от реки Висла. Президент страны вместе с тем добавил, что считает Россию наиболее серьезным вызовом безопасности Польши.
В том же месяце Навроцкий высказывал мнение, что Польша должна двигаться по пути получения собственного ядерного оружия. По его словам, страна находится «на грани вооруженного конфликта», в том числе из-за России.
Российские власти неоднократно заявляли об отсутствии угрозы для Европы. В частности, президент России Владимир Путин говорил, что у Москвы нет интереса воевать со странами НАТО.
