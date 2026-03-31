Руководство Польши поучаствует в учениях на случай начала войны

Власти Польши проведут учения на случай начала войны. Ожидается, что руководство отработает взаимодействие с военными и распределение полномочий. У политиков сохраняются разногласия по вопросам безопасности, пишет Rzeczpospolita.

Источник: РБК

Руководство Польши в начале апреля примет участие в тренировке действий «на случай начала войны», сообщает газета Rzeczpospolita.

Речь идет о стратегических учениях под кодовым названием Kraj («Страна»), в ходе которых будут отрабатываться момент возможного начала военных действий и принятие ключевых политико-военных решений. В тренировке примут участие высшие органы власти, включая президента Кароля Навроцкого, премьер-министра Дональда Туска, членов правительства, руководителей спецслужб и командования вооруженных сил.

Учения организует Министерство обороны Польши, однако план, как сказано в публикации, утверждается президентом по представлению премьера, а координацию осуществляет Бюро нацбезопасности. Как отмечает издание, детали сценария, сроки и место проведения засекречены.

Основной целью маневров станет проверка готовности системы управления государством к условиям войны, говорится в публикации. В частности, власти отработают механизмы кризисного реагирования, взаимодействия гражданских и военных властей. Учения помогут выявить слабые места в системе командования и коммуникаций, пишет издание. Также предполагается моделирование решений стратегического уровня, включая возможное введение военного положения.

Предыдущие подобные учения проходили в Польше в 2019 году, отмечает Rzeczpospolita. По данным издания, нынешняя тренировка должна стать ключевой проверкой эффективности действующей системы обороны и основой для корректировки стратегических документов.

Несмотря на это, в стране сохраняются политические разногласия по вопросам безопасности, в том числе относительно распределения полномочий между президентом и правительством в сфере управления вооруженными силами, сказано в статье.

Ранее The Washington Post писала, что Польша подготовилась к обычной войне, укрепив свой военный потенциал, но не подготовилась к гибридным угрозам, таким как беспилотники. На территорию страны несколько раз с начала военной операции на Украине залетали дроны.

В период после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Польша вдвое увеличила численность своих войск, а военные расходы страны выросли втрое. Варшава тратит до 4,7% своего ВВП на безопасность, такой показатель является самым высоким в НАТО, подчеркнуло издание.

Навроцкий в феврале говорил, что Вооруженные силы Польши должны быть способны защитить каждую часть республики, необходимо создать новые воинские части к востоку от реки Висла. Президент страны вместе с тем добавил, что считает Россию наиболее серьезным вызовом безопасности Польши.

В том же месяце Навроцкий высказывал мнение, что Польша должна двигаться по пути получения собственного ядерного оружия. По его словам, страна находится «на грани вооруженного конфликта», в том числе из-за России.

Российские власти неоднократно заявляли об отсутствии угрозы для Европы. В частности, президент России Владимир Путин говорил, что у Москвы нет интереса воевать со странами НАТО.

В материале — биография Кароля Навроцкого, польского историка, политика, главы Института национальной памяти (IPN), а с августа 2025 — еще и президента Польши. Собрали главные детали его биографии, карьеры и взглядов.
Читать дальше