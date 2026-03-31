Politico: США попросили союзников о Patriot для Ближнего Востока

Ранее Дональд Трамп заявил, что США не получили от НАТО никакой помощи в ходе военной операции против Ирана, и Вашингтон этого не забудет. По словам главы Белого дома, страны альянса не сделали абсолютно ничего, чтобы поддержать Соединённые Штаты в этой ситуации. Трамп подчеркнул, что государству ничего не нужно от НАТО, но этот момент останется в памяти.