Беспилотник ВСУ ударил по зданию правительства Белгородской области

Дрон ВСУ сегодня атаковал здание правительства Белгородской области. Взрыв произошел возле центрального входа, на крыльце в это время находились люди. Ранения получили три человека. В числе пострадавших начальник одного из отделов, сотрудница администрации и посетительница. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Газета.Ру

Здание правительства Белгородской области сегодня днем было атаковано беспилотником Вооруженных сил Украины, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

«Повреждены фасад и остекление», — отмечал Гладков.

Изначально сообщалось, что ~при взрыве пострадал начальник отдела административно-хозяйственной части Вячеслав Бескоровайный~, который получил осколочные ранения ног, рук и живота. Бригада скорой помощи доставила его в больницу.

Позже губернатор уточнил, что ~за медицинской помощью обратились также две женщины: сотрудница областной администрации и посетительница~.

«В городской больнице № 2 г. Белгорода у обеих диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы. Сотрудница продолжит лечение в стационаре, вторая пострадавшая — амбулаторно», — рассказал Вячеслав Гладков.

Взрыв был единичным.

В Telegram-канале руководителя области была опубликована видеозапись инцидента. Судя по ней, небольшой беспилотник атаковал практически вертикально — или, возможно, сбросил боеприпас. На крыльце, где произошел взрыв, в это время находились люди. Прохожие, находящиеся на площади, стали разбегаться под деревья и в бетонное укрытие. ~Взрыв был единичным, на этом атака завершилась~.

Студенты медицинского колледжа, находящегося рядом с Домом правительства Белгородской области, рассказали РИА Новости, что услышали взрыв и спрятались в безопасное место.

«Мы все побежали в укрытие, все спрятались, начали звонить своим родственникам, что все в порядке, мы живы-здоровы», — рассказали девушки.

Здание регионального правительства подвергается ударам не впервые. Например, схожие инциденты были зафиксированы в августе и сентябре 2025 года. В первом случае были повреждены первый и последний этажи здания, а также кабинет губернатора, обошлось без пострадавших. Во втором случае разрушения получили фасад и окна объекта, из-за взрыва пострадала 16-летняя девушка. Еще один беспилотник без значимых последствий сбили над зданием регионального правительства в конце сентября.

Постоянные обстрелы.

ВСУ регулярно обстреливают Белгородскую область. В том числе за минувшие сутки беспилотники атаковали в регионе 46 населенных пунктов. В городе Шебекино дрон нанес удар по пассажирскому автобусу, ранения получили два человека.

В селе Грузское от удара дрона по легковому автомобилю были ранены двое мужчин и 15-летний мальчик. В Шебекинском округе от удара FPV-дрона по легковому автомобилю пострадала женщина, ей была оказана помощь в городской больнице № 2 г. Белгорода. От атаки еще одного беспилотника ранен сотрудник подразделения самообороны «Орлан», его также госпитализировали.

В прифронтовых Грайворонском и Шебекинском округах помощь жителям оказывают бронированные машины скорой помощи, очередная партия которых была передана медикам 30 марта. Автомобили оснащены антидроновыми «мангалами», а врачам, фельдшерам и водителям розданы бронежилеты и каски.