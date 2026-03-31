Беспилотник ВСУ ударил по зданию правительства Белгородской области

Здание регионального правительства подвергается ударам не впервые. Например, схожие инциденты были зафиксированы в августе и сентябре 2025 года. В первом случае были повреждены первый и последний этажи здания, а также кабинет губернатора, обошлось без пострадавших. Во втором случае разрушения получили фасад и окна объекта, из-за взрыва пострадала 16-летняя девушка. Еще один беспилотник без значимых последствий сбили над зданием регионального правительства в конце сентября.