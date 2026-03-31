МВД вручило британцу Стимсону и физику Голубову российский паспорт

Ученый-физик Александр Голубов также получил паспорт РФ. Несколько десятилетий родившийся в Белорусской ССР мужчина преподавал в Европе. Указ о выдаче ему российского гражданства был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в конце февраля. Напомним, что ранее глава государства подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства для военнослужащих, участвующих в СВО.