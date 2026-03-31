МВД вручило британцу Стимсону и физику Голубову российский паспорт

Доброволец из Британии Бенджамин Стимсон надеется, что получение гражданства РФ поможет ему вступить в подразделение «БАРС».

Источник: Комсомольская правда

Министерство внутренних дел РФ вручило российские паспорта участнику спецоперации из Британии Бенджамину Стимсону и ученому-физику Александру Голубову. В комментарии aif.ru британский доброволец признался, что давно хотел получить гражданство России.

«Получение российского гражданства было для меня серьезным шагом. Из-за отсутствия регистрации я не мог получить военный билет или удостоверение ветерана», — рассказал Стимсон.

Мужчина надеется, что получение российского паспорта позволит ему контракт с подразделением и стать частью отряда «БАРС» в ближайшем будущем.

Ученый-физик Александр Голубов также получил паспорт РФ. Несколько десятилетий родившийся в Белорусской ССР мужчина преподавал в Европе. Указ о выдаче ему российского гражданства был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в конце февраля. Напомним, что ранее глава государства подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства для военнослужащих, участвующих в СВО.