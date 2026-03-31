Волгоград передал партию квадроциклов в зону СВО к весенней распутице

Регион передал в зону СВО партию мототехники повышенной проходимости в зону спецоперации, сообщает администрация Волгоградской области.
Квадроциклы не только закрывают заявку от командиров частей Волгоградского гарнизона, но и помогут более эффективно выполнять боевые задачи, особенно в условиях весенней распутицы. Приобрести партию техники удалось благодаря средствам Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО.
Ранее еще одна партия гуманитарной помощи на пяти грузовиках отправился на линию фронта из Урюпинска.