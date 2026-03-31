В Индонезии ограничили продажу бензина и ввели удаленку для госслужащих

Ключевой элемент — введение с 1 апреля 2026 года лимита на покупку субсидируемого топлива (Pertalite, Solar и др.) в объеме до 50 литров в день на одно транспортное средство, с контролем через цифровые системы типа MyPertamina. Фактически это создаёт систему «топливных рационов» для частных автомобилистов. Для общественного транспорта, грузоперевозок и некоторых категорий транспорта предусмотрены послабления, чтобы не блокировать логистику и снабжение.