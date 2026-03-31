В Индонезии ограничили продажу бензина и ввели удаленку для госслужащих

Власти Индонезии в связи с угрозой топливного кризиса ввели лимит на покупку субсидируемого бензина для одного автомобиля в размере 50 литров, сообщает Antara. Кроме того, власти рекомендовали сократить очную рабочую неделю для госслужащих так, чтобы в пятницу они работали удаленно.
Индонезия на фоне резкого роста мировых цен на нефть из‑за войны США и Израиля против Ирана вводит пакет антикризисных мер, направленных на экономию топлива и снижение нагрузки на бюджет. Власти одновременно отказались от немедленного повышения цен на бензин и дизтопливо, несмотря на давление на субсидии, и перешли к административному ограничению потребления.
Ключевой элемент — введение с 1 апреля 2026 года лимита на покупку субсидируемого топлива (Pertalite, Solar и др.) в объеме до 50 литров в день на одно транспортное средство, с контролем через цифровые системы типа MyPertamina. Фактически это создаёт систему «топливных рационов» для частных автомобилистов. Для общественного транспорта, грузоперевозок и некоторых категорий транспорта предусмотрены послабления, чтобы не блокировать логистику и снабжение.
Второй крупный блок — обязательный переход госслужащих на удаленную работу один день в неделю, по пятницам, с 1 апреля, оформленный циркулярами профильных министерств. Для частного сектора удаленка носит рекомендательный характер, но правительство явно рассчитывает, что часть компаний подключится. Параллельно вводятся ограничения на использование служебного транспорта (до 50% парка, кроме оперативной техники и электромобилей) и сокращаются командировок: внутренних — на 50%, зарубежных — до 70%.
По оценкам правительства, совокупный эффект этих мер может дать экономию для госбюджета порядка 6,2 трлн рупий только по линии компенсаций на топливо и до 59 трлн рупий экономии за счёт снижения потребления топлива населением.
Одновременно власти пытаются успокоить общество, заявляя, что в ближайшем месяце топливных шоков по цене не будет, однако очереди на заправках уже фиксируются на фоне слухов о подорожании и введении лимитов.