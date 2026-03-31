«На перемирие не согласны»: Иран поставил жёсткое условие США

Иран не согласен на простое перемирие и настаивает на полном окончании войны на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава МИД страны Аббас Арагчи. Также министр подчеркнул, что Тегеран готов к возможной наземной операции со стороны США.

Источник: Life.ru

«Мы не согласны на перемирие и стремимся к полному окончанию войны, не только в Иране, но и во всем регионе. Мы готовы к любому наземному столкновению, но надеемся, что враги не допустят ошибок в своих расчётах», — сказал Арагчи в интервью телеканалу Al Jazeera.

В Иране заявляют, что любые договорённости должны исключать повторение конфликтов и учитывать ущерб, нанесённый стране.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что конфликт с Ираном может завершиться в ближайшее время. Американские войска не планируют надолго оставаться в регионе. Заявление прозвучало на фоне продолжающейся напряженности на Ближнем Востоке и обсуждений возможной эскалации конфликта.

Всё о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
